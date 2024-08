Il libro di Poli a Marina

Si apre stasera alle 19 il ciclo di presentazione libri nello spazio all’interno della festa Marina Slow 2024 (via della Sirenetta a Marina di Pisa) gestito dalla libreria Erasmus di Pisa con il romanzo "Clochard" del pisano Luca Poli edito da Carmignani editrice. Un dialogo di Alessandro Cheli con l’autore. Il romanzo nel narrare la drammaticità della metamorfosi della vita di un uomo, che da avvocato benestante e di successo si ritrova a vivere in strada come senzatetto, mette a fuoco l’autenticità della vita, l’essenzialità degli affetti e dell’amore, a contrasto con la vita frenetica, il denaro e i beni della vita agiata.