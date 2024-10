Gusto e tradizioni. Un viaggio nella storia dei locali storici

Si terrà domani la giornata nazionale dei locali storici, l’evento dedicato a far conoscere il patrimonio storico-culturale del nostro paese. A Pisa sono tre i locali che hanno aderito all’iniziativa: il Royal Victoria Hotel, le cui stanze hanno ospitato figure del calibro di Roosevelt, Puccini, Zola e Pirandello e la cui costruzione risale al lontano 1050. Il secondo locale vanta il titolo di terzo caffè più antico d’Italia, si tratta del Caffè dell’Ussero, fondato nel 1775, il locale fa parte del particolare complesso di Palazzo Agostini. Il terzo è il ristorante "Poldino" a S. Rossore.

L’Ussero fu uno dei primi caffè letterari d’Italia, fra i suoi frequentatori possiamo annoverare Domenico Guerrazzi, Giuseppe Mazzini, Giosuè Carducci e molti altri. Nel 1799 ospitò le riunioni dei “bonapartisti di alta condizione”. Nel 1899 fu trasformato in un café chantant, dove furono proiettate le prime immagini animate dei fratelli Lumière e nel 1905 la prima proiezione di una pellicola parlata.

Appare evidente come le mura del caffè pisano siano impregnate di storia, storia che sarà possibile ascoltare sabato durante la visita di Palazzo Agostini, a fare da guida sarà niente di meno che il Conte Agostino Agostini. Il tour guidato fa parte del programma organizzato dal Caffè dell’Ussero nel panorama della giornata nazionale dei lo cali storici, dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 19 si potrà infatti visitare il palazzo e partecipare ad una degustazione di pasticceria pisana a base di torta con i bischeri e torta di semolino, il tutto accompagnato da tè e cioccolata calda. Il nuovo gestore del caffè, Emiliano Ipsaro, ha deciso di aderire all’inizativa in quanto "Si tratta di un progetto ambizioso che mira alla promozione delle nostre eccellenze". Ipsaro afferma poi "Noi siamo solo eredi di ciò che era ed è sempre stato il Caffè dell’Ussaro, il nostro obiettivo è far si che il locale mantenga il suo ruolo a livello nazionale. Per questo all’interno del caffè saranno impiegati solo prodotti di prima qualità e che hanno segnato la storia culinaria del paese".

Da tre generazioni, invece, al Ristorante Poldino si possono gustare le migliori specialità regionali, nelle quali i colori ed i profumi della Tenuta si fondono con i sapori di pietanze dal gusto inconfondibile. L’iniziativa proposta per la Giornata Nazionale dei Locali Storici è un Menù Dedicato, si può prenotare chiamando 050 9911212.

Greta Ercolano