Fanny Mendelssohn. Scatta il Festival

Domani dalle 16 si terrà a Coltano il tradizionale doppio appuntamento del Festival organizzato dalla Associazione Fanny Mendelssohn. L’evento prevede due musicisti di levatura internazionale, i pianisti Florian Koltun e Xin Wang, artisti provenienti da Germania e Cina, che porteranno la loro musica nel saloni della bella Villa Medicea di Coltano, realizzata nel 1587 dal Buontalenti su incarico di Francesco I de’ Medici.

Il bel pomeriggio in musica alla Villa Medicea si aprirà alle 16 con il recital del pianista Florian Koltun, che eseguirà due capolavori del repertorio pianistico: le 32 variazioni in do minore di Beethoven e la celeberrima Ciaccona che conclude la Seconda Partita per violino solo di Bach. Buoni ha trascritto per pianoforte questo capolavoro facendone un nuovo meraviglioso brano. Il passaggio dal violino al pianoforte non era visto da Busoni come una forzatura, in virtù di due affermazioni dello stesso Bach, anche lui maestro nelle trascrizioni: "che una musica buona, grande, ‘universale’, resta la stessa qualunque sia il mezzo attraverso cui si faccia sentire"; e "che mezzi diversi hanno un linguaggio diverso (loro peculiare) col quale comunicano questa musica in modo sempre un po’ differente". Inoltre Busoni riteneva che Bach fosse un autore disinteressato al mezzo col quale si sarebbe eseguita la sua musica, che in realtà suona meravigliosa con qualsiasi strumento la si suoni.

Dopo un aperitivo offerto dalla Proloco di Coltano, il pomeriggio proseguirà alle 17:30 con un concerto per pianoforte a quattro mani del duo formato dallo stesso Koltun e da Xin Wang. I due artisti si sono incontrati nel 2008 come studenti alla Hochschule für Musik und Tanz di Colonia e poco dopo hanno formato la loro dinamica collaborazione musicale. Alla villa di Coltano, i musicisti proporranno un bellissimo programma con musiche di Rossini, Debussy e per concludere la meravigliosa Fantasia op.103 di Schubert. Il Festival Fanny Mendelssohn è realizzato con il contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, una manifestazione, che gode del patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme e Comune di Cascina, con la collaborazione di ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane Toscana e con la partecipazione di Edi Progetti, Mercatopoli e Confartigianato Pisa.