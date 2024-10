Famiglie "Bambini al museo"

di Stefania Tavella

"Avvicinare i bambini al patrimonio artistico del territorio". E’ l’obiettivo di "Bambini al Museo", l’iniziativa organizzata dalla cooperativa "Impegno e Futuro" da anni impegnata nella realizzazione di attività ludico-didattiche rivolte ai bambini nella splendida cornice di Piazza dei Miracoli, presentata ieri nell’Auditorium Toniolo dalla presidente della cooperativa Silvia Roggero e dalla responsabile delle attività didattiche Francesca Garzella. L’iniziativa prevede tre diverse tipologie di laboratori dedicati alle scuole: in particolare "Parole e rebus dei Miracoli", "Caccia all’immagine" e "Il Campanile pendente... in pezzi!", i primi due rivolti ai bambini dalla terza elementare alla terza media, mentre l’ultimo pensato per bambini dell’ultimo anno della scuola materna e di prima e seconda elementare. Ogni laboratorio riguarda un monumento al quale sarà dedicata una spiegazione e un’attività didattica che può consistere in una caccia alle immagini, nella risoluzione di enigmi e rebus o nello svolgimento dei puzzle. Ma la novità di quest’anno è il coinvolgimento delle famiglie con una serie di appuntamenti che porteranno grandi e piccini alla scoperta di una delle piazze più famose del mondo. Si parte domenica 13 ottobre in occasione del "Famu Museo", iniziativa a cura del Ministero dei Beni Culturali per stimolare l’interesse verso l’arte associando aspetti ludici e didattici. Dopo una spiegazione della collezione ospitata al Museo dell’Opera del Duomo, i bambini saranno coinvolti nell’attività ludica "Caccia all’immagine". L’appuntamento successivo è per domenica 17 novembre che sarà dedicata alla Torre: i visitatori saliranno in cima dove sarà proposto di risolvere il puzzle del campanile in pezzi. Sabato 11 gennaio vedrà protagonisti il Camposanto e il Battistero: dopo la visita dei monumenti ci sarà una sfida a suon di rebus e cruciverba. Gli altri appuntamenti sono programmati per domenica 9 febbraio, sabato 22 marzo e domenica 6 aprile.

A chiusura del ciclo di eventi la giornata del 3 maggio dedicata principalmente agli adulti e incentrata sul Duomo e San Ranieri. Il costo dei laboratori è di 6 euro ad alunno. Costo ingresso Battistero e Camposanto ridotto per gruppi scolastici: 6 euro; ingresso Museo dell’Opera del Duomo: 3 euro. Per info e prenotazioni www.impegnoefuturo.it.