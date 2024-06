Ecco la giunta del Ghimenti-tris: "Scelte guidate dalle competenze"

Presentata ieri la nuova giunta di Calci. Il sindaco Massimiliano Ghimenti, eletto per il terzo mandato ha infatti formalizzato gli incarichi. Vicesindaca sarà ancora Valentina Ricotta. Gli altri assessori sono Valentina Marras, già consigliera comunale nella passata legislatura, e i neoeletti Fabio Mencarelli e Luca Fanucci. Le scelte per la giunta che si ripresenta quasi completamente rinnovata sono "state guidate – ha spiegato Ghimenti -, in primo luogo dalle competenze. Inoltre, ho tenuto in considerazione anche la fiducia espressa dai cittadini con il voto".

Tra i nuovi assessori infatti molti campioni di preferenze, in primis la vicesindaca Valentina Ricotta con 400 voti che si occuperà inoltre di sociale, politiche sociosanitarie ed abitative, pubblica istruzione, politiche per la terza età e per la diversa abilità, associazionismo, cultura e beni culturali, eventi, politiche giovanili, benessere degli animali, manifestazioni storiche, legalità e cerimoniale.

Il sindaco Ghimenti mantiene le deleghe a bilancio, comunicazione istituzionale, partecipazione, protezione civile, progetti, piani e programmi di sviluppo del territorio, e collaborazioni e relazioni intercomunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.

A margine della presentazione della nuova "squadra di governo" inoltre sono stati presentati i progetti futuri di breve, medio e lungo termine. Tra cui "già da luglio – ha detto Ghimenti -, il tesoretto da 300 mila euro che useremo per le manutenzioni delle frazioni. A breve, inoltre, partirà la costruzione del nuovo parcheggio in centro". Nel medio periodo invece, è la roadmap tracciata dal primo cittadino "la realizzazione del parcheggio a pagamento della Certosa ad opera di Pisamo, ma anche interventi con realizzazione di area sosta nelle frazioni collinari". Ultimo, ma non meno importante sono i progetti di sistemazione dell’asse Certosa-Pieve, "che verrà completato entro il 2025 – aggiunge il sindaco -, poi penseremo all’avvio del recupero della Chiesa di Sant’Agostino di Nicosia (già stanziati 4 milioni dal ministero) e la realizzazione di una comunità energetica rinnovabile".

I nuovi assessori: Valentina Marras, architetta, 38 anni a cui vanno le deleghe a lavori pubblici, manutenzioni e opere pubbliche in concessione, ambiente, patrimonio, impiantistica sportiva comunale, attività e manifestazioni sportive, urbanistica ed edilizia privata, pari opportunità.

Fabio Mencarelli, 69 anni, professore universitario in pensione. Si occuperà del Monte Pisano, di turismo e sviluppo economico, attività produttive e commercio, agricoltura, sostenibilità, lavoro, memoria e forestazione.

Completa la giunta Luca Fanucci, consulente finanziario di 63 anni. A lui le deleghe per innovazione tecnologia, transizione ecologica e comunità energetiche rinnovabili, mobilità e trasporti, gestione risorse e pianificazione del servizio comunale ed intercomunale di protezione civile ed antincendio boschivo, sistema delle Acque e dei canali artificiali, personale e politiche di razionalizzazione e gestione associata di uffici e servizi, trasparenza, politiche ittico-venatorie.

