Ecco i saldi perfetti: "Passeggiate e ottimismo. Questo è il vero affare"

Sette consigli pratici, ma anche psicologici, per affrontare al meglio i saldi. Il periodo degli sconti si apre oggi in città e Stefano Agnoloni – maestro di stile pisano, nonché volto noto della tv – offre sette spunti di riflessione al riguardo. Quali? Andiamo con ordine.

1) Levarsi uno sfizio. "Il periodo dei saldi – spiega l’esperto di buone maniere – può essere quello dello ’strappo alla regola’, un po’ come avviene a tavola Natale per chi è a dieta. I saldi possono rappresentare l’occasione per togliersi lo sfizio. Un golf di un colore fuori dal comune, una cravatta particolare, un accessorio bizzarro. Gli sconti, in questo senso, rappresentano più una ‘scusa’ che altro".

2) Segui il tuo stile e non il prezzo. "Inseguire il prezzo non è necessariamente una buona idea – continua Agnoloni –. Anche i ‘veri’ affari non devono essere fatti per forza. Se abbiamo uno stile, o comunque un modo di essere che ci mette a nostro agio, non dobbiamo tradirlo facendoci ingolosire dallo sconto, per quanto alto sia. Inutile comprare qualcosa che non metteremo mai".

3) Pensa Vintage. "Se non vuoi un capo particolare allora prova a pensare vintage. Vi sono tanti negozi che propongono capi usati a prezzi estremamente interessanti. Tessuti e materiali particolari e ricercati che possono essere acquistati a prezzi estremamente interessanti".

4) Compra nei negozi. Ma gli acquisti meglio farli in negozio o online? "Sono all’antica – spiega Agnoloni –, meglio i negozi. Intanto perché rappresentano il tessuto delle nostre città, quindi perché non è necessariamente vero che con internet si risparmi. Spesso i prezzi online e al negozio sono simili se non uguali. Ma in negozio ho la possibilità di provare gli abiti e interagire con le persone".

5) Fatti una passeggiata. Che poi non è detto che i saldi non possano... far bene anche alla salute. "Prendetevi del tempo per voi stessi – aggiunge il maestro di bon ton –. Fate una passeggiata in centro o nei grandi magazzini. Rilassate, camminate che fa anche bene alla salute. E, soprattutto, guardate più vetrine e più negozi. Questo tempo di qualità non vi permetterà soltanto di acquistare meglio, ma anche di godervi un’attività che vi farà sentire più rilassati".

6) Guardare cosa ti manca. "Un’altra buona idea – aggiunge Agnoloni –, se non avete uno sfizio particolare, è quella di aprire il vostro armadio prima di uscire. Capire che cosa vi serve davvero e concentrarvi soltanto su quello vi aiuterà ad orientarvi anche fra gli sconti. Fatevi un elenco di cosa vi serve davvero".

7) Farsi prendere dall’ottimismo. E poi c’è l’aspetto più puramente personale. "A me rilassa fare shopping e mi gratifica – continua Agnoloni –. Se anche per voi è lo stesso allora, prima di varcare la soglia di casa, caricatevi di sorrisi e ottimismo senza farvi prendere da inutili ansie da ‘sconto’. Se vivete i saldi con serenità questo può essere un bel periodo dell’anno per godervi la vostra città, la compagnia di chi vi accompagna andando a rimpinguare – al tempo stesso – anche il guardaroba".