Coppia rapinata con la siringa: "Ha buttato in terra mia moglie. Bloccato, è riuscito a fuggire"

di Antonia Casini

La siringa puntata e la violenza. Rapina in piazza della Pera (altezza via San Bernardo) a pochi minuti dalle 19 di lunedì. Nel mirino una coppia di pisani che stava passeggiando. "L’uomo – racconta il marito – prima l’ha minacciata con la siringa, poi l’ha strattonata tirando il suo zaino e facendola cadere per terra". I due riescono a stento a capire quello che sta succedendo. Ma per fortuna intervengono anche altri presenti. "Un giovane in particolare, di origine straniere – aggiunge ancora il marito mentre attende di presentare denuncia ai carabinieri – lo ha braccato e bloccato riuscendo a buttare a terra l’aggressore, ma quest’ultimo è riuscito a strapparle la borsa e a scappare".

La signora si è rialzata ma ha avuto bisogno delle cure dei medici del Pronto soccorso di Cisanello, essendo rimasta ferita a un gomito e alla testa, con la paura, scongiurata, di essere stata punta dall’ago nel momento della caduta.

E’ stata poi dimessa con dieci giorni di prognosi e molto spavento. "Non ce lo aspettavamo, a quell’ora", commentano entrambi. "In pieno giorno e con le persone che stavano facendo l’aperitivo". La coppia ha raccontato l’episodio agli uomini dell’Arma facendo querela. "Sembrava alterato, accento toscano, un volto però mai visto in città fino a ieri". I militari, oltre a indagare nel mondo della droga, acquisiranno le immagini della videosorveglianza cittadina in cerca di dettagli utili per l’identikit dell’aggressore. Un lavoro di ricostruzione attraverso gli orari e le testimonianze.

Solo pochi giorni fa un individuo sul lungarno Buozzi aveva punto una giovane con una siringa, ma in quel caso non era a scopo di rapina.