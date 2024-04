Confcommercio:"In pochi giorni dalle parole ai fatti"

"L’operazione ‘Alto Impatto’ è la prima, concreta e importante risposta alle richieste presentate al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica". C’è grande soddisfazione nelle parole di Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio Pisa per il blitz alla stazione di martedì che ha portato al sequestro di modiche quantità di droga e due denunce "Auspichiamo - continua - che sia il primo di una lunga serie: la sicurezza è un tema fondamentale per la tenuta del sistema imprenditoriale e commerciale della città". L’elogio del presidente di Confcommercio va anche alla rapidità delle forze dell’ordine "che nel giro di pochi giorni hanno tradotto le parole in fatti. Il problema è complesso - prosegue Maestri Accesi -, ma siamo convinti che sia importante dare segnali e risposte tempestive a imprenditori che investono nella città, anche in zone piene di illegalità". Soddisfatto anche Alessandro Trolese, vicepresidente vicario di Confcommercio e uno degli imprenditori che più ha richiamato l’attenzione sul fenomeno furti e illegalità. "Ora devono seguire azioni di continuità verso chi delinque, così dannosi per l’incolumità personale di chi lavora e investe nella sua regolare attività. Ognuno faccia la sua parte".