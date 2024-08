Concerto alle due di notte, residenti in rivolta: “Tutti buttati giù dal letto, non c’è pace”

Pisa, 27 agosto 2024 – Attaccano a suonare poco prima delle 2 di notte. C’è chi dà fiato alle trombe, chi ai sassofoni, altri battono sul tamburo. Con casse acustiche portatili e microfono professionale annesso. Una banda musicale a tutti gli effetti. In città sono arrivati i ‘francesi’, come scrive qualcuno sui social postando la foto del gruppo all’opera. Piazza delle Vettovaglie si trasforma nel palcoscenico di un ‘concerto’ estemporaneo per poche decine di persone che fanno capannello. Sono gli irriducibili che vivono le ultime ore di movida nel cuore della notte a cavallo tra domenica e lunedì. Nelle abitazioni sopra i loggiati e anche nelle strade vicine, a chi è rincasato dalle ferie e si appresta a rientrare al lavoro la mattina seguente diventa subito chiaro che sarà l’ennesima notte in bianco. Partono le prime segnalazioni alle forze dell’ordine. "Anch’io ho chiamato. Li sentivo forte e chiaro da via Notari… Dopo circa mezz’ora hanno smesso, non so se per l’intervento della polizia... Poi ho sentito il frastuono provenire da piazza dei Cavalieri, fino circa alle 3", racconta un residente. Sopraggiunte le volanti della polizia con "i lampeggianti accesi" a mo’ di "deterrente", la musica si interrompe.

A questo punto, la banda di musicisti si sposta in piazza dei Cavalieri. Là ricomincia la festa a suon di sassofoni, trombe, tamburi accompagnati da altri strumenti. Questa volta ad allertare le forze dell’ordine sono i residenti del quartiere di Santa Maria che, svegliati di soprassalto dalla musica a tutto volume, saltano giù dal letto. Ecco che altre due pattuglie della polizia sopraggiungono sul posto, ancora una volta con "funzione deterrente". Alle 3 si interrompe per la seconda volta in una sola notte il ‘concerto’ dei francesi. Giusto il tempo per un frettoloso "grazie e buonanotte a tutti" gridato al microfono.

“L’estate si conclude nel peggiore dei modi per il centro storico e i suoi residenti, costretti a patire una notte insonne, a causa di questa banda organizzata", commenta Giuseppe Di Vetta, residente e membro di Vendesi Vettovaglie. Ultimamente, l’amministrazione comunale è intervenuta a salvaguardia della "sicurezza e vivibilità" di piazza Gambacorti (meglio conosciuta con il nome di piazza ‘La Pera’, ndr) tramite un’ordinanza anti vetro firmata dal sindaco Michele Conti. L’obiettivo? Ancora una volta lo stesso: contrastare tutte le possibili situazioni che possano turbare la quiete urbana. Una misura che ha scatenato critiche dalle opposizioni che reputano questa piazza "come uno degli ultimi spazi di socialità sicura e armoniosa in città, un luogo dove diverse generazioni convivono e si incontrano quotidianamente".

Sia da una sponda dell’Arno che dall’altra il problema pare a molti sempre lo stesso: trovare un equilibrio tra le diverse anime che vivono la città.