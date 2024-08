Circa 250 classi e 5mila studenti coinvolti del Progetto Scuola di Geofor

Pisa, 29 agosto 2024 - Con l'avvio dell'anno scolastico 2024/2025, la società Geofor del Gruppo RetiAmbiente rinnova il suo impegno verso l'educazione ambientale nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Nei prossimi giorni, tutte le scuole del bacino Geofor (che comprende 23 Comuni della Provincia di Pisa) riceveranno una richiesta di adesione al nuovo "Progetto Scuola", un'iniziativa che punta a sensibilizzare i giovani studenti sui temi legati alla gestione dei rifiuti e alla sostenibilità ambientale. Il progetto, che nella scorsa edizione ha visto la partecipazione di oltre 4.500 studenti, quest'anno si pone obiettivi ancora più ambiziosi. Il piano prevede infatti lezioni in classe tenute da operatori esperti nell’educazione ambientale, focalizzate sull'importanza della raccolta differenziata e del rispetto per l'ambiente. Le lezioni, che affronteranno diverse tematiche ambientali, hanno lo scopo di fornire ai bambini e ai ragazzi gli strumenti necessari per diventare cittadini consapevoli e attenti al proprio impatto ecologico. Il Presidente del Comitato per il controllo analogo di Geofor, Juri Filippi, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti nella scorsa edizione del progetto e per le prospettive future: "L'anno scorso abbiamo visto un grande entusiasmo da parte degli studenti e delle scuole – ha spiegato - È fondamentale continuare a coinvolgere le nuove generazioni su queste tematiche cruciali, non solo per sensibilizzare, ma anche per formare i cittadini di domani. La risposta delle scuole è stata eccellente, e siamo fiduciosi che anche quest'anno il progetto riscuoterà un grande successo". Anche il Responsabile del Controllo di gestione e Comunicazione di Geofor, Pietro Cavina, ha sottolineato l'impegno dell'azienda: "Quest'anno Geofor – ha sottolineato Cavina - destinerà maggiori risorse al Progetto Scuola, con l'obiettivo di coinvolgere oltre 250 classi e più di 5.000 alunni. Riteniamo che investire nell'educazione ambientale sia essenziale per creare una cultura diffusa della sostenibilità e della corretta gestione dei rifiuti". L'Amministratore Delegato di Geofor, il direttore Paolo Vannozzi, ha aggiunto: "Anche quest'anno Geofor con il coordinamento e direzione della capogruppo RetiAmbiente, ha confermato il suo impegno a coinvolgere gli studenti delle scuole. Grazie alla collaborazione con l'associazione Occhio del Riciclone, gli studenti avranno l'opportunità di partecipare a lezioni in classe tenute da operatori esperti nella comunicazione e nell'educazione ambientale. Questo progetto non solo aiuta i giovani a comprendere l'importanza della raccolta differenziata, ma contribuisce anche a diffondere comportamenti sostenibili nelle famiglie e nelle comunità". Il "Progetto Scuola" rappresenta dunque un tassello importante nella strategia di Geofor per promuovere una gestione più consapevole dei rifiuti e per tutelare l'ambiente, partendo proprio dall'educazione dei più piccoli. L'adesione delle scuole è un passo fondamentale per continuare a costruire un futuro più verde e sostenibile.