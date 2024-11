Cambiamenti climatici . Disastri e siccità in mostra

PISA

Alluvioni che sommergono strade, ghiacci che si sciolgono, siccità e fame. Alla Sant’Anna il cambiamento climatico si racconta - anche - per immagini. Fino a venerdì sarà aperta alla cittadinanza una mostra fotografica dell’artista Fabrizio Sbrana sui disastri causati dal riscaldamento globale. Un percorso che si snoda dall’ingresso della Scuola, attraverso il giardino, nell’atrio del pozzo fino all’Aula magna, dove si terrà proprio venerdì sera un seminario dal titolo “Odissea Contemporanea: clima e sostenibilità“, organizzato dall’area Terza Missione della Sant’Anna in collaborazione con il Fondo per l’Ambiente Italiano (Fai) e Acque Spa.

"Un evento che sentiamo il dovere di realizzare - afferma Roberto Buizza, professore ordinario di fisica e co-fondatore del Centro per la Sostenibilità e il Clima dell’ateneo pisano - perché purtroppo il riscaldamento globale continua ad accelerare, al punto che secondo le previsioni il 2024 sarà l’anno più caldo di sempre. Oggigiorno è sempre più importante parlare del cambiamento climatico, sia per sensibilizzare e acquisire consapevolezza, sia per spronare i governia definire le politiche che riducono le emissioni di gas inquinanti il più rapidamente possibile". il professor Buizza poi aggiunge: "Valdicecina, Emilia Romagna, Valencia sono dei moniti che vengono troppo spesso ignorati dai decisori politici, vedasi la discussa Cop 29. Per questo noi non solo parliamo del cambiamento climatico e della necessità immediata di ridurre le emissioni di gas serra, ma mostriamo anche le foto dei suoi effetti devastanti".

Il seminario di venerdì, a carattere divulgativo, è aperto alla cittadinanza. Sarà aperto dai saluti istituzionali della Rettrice e si svolgerà secondo il seguente programma. Apertura alle 17.30 con la presentazione di Roberto Buizza “Il riscaldamento climatico sta accelerando?“, segue alle 18 un focus della professoressa Camilla Moonen dal titolo “Le risposte dell’agricoltura al cambiamento climatico“. A conclusione, una tavola rotonda a cui intervengono Simone Millozzi, presidente di Acque Spa, Monica D’Onofrio, della delegazione Fai di Pisa, Giovanni Zanchetta del Dipartimento di Scienza della Terra dell’Università di Pisa e l’autore della mostra fotografica, Fabrizio Sbrana.

Mario Ferrari