Botte durante la sfilata. Arrivano le querele

Ieri mattina sarebbero state presentate alla polizia le prime querele . Botte durante la sfilata che ha preceduto il Gioco del Ponte, la polizia di Stato ha già acquisito i video che sono rimbalzati subito sui social e ha sentito alcuni testimoni per la ricostruzione del fatto avvenuto sotto la tribunetta di Santa Maria. Non si configurerebbe, come detto, il reato di rissa, semmai quello di lesioni, ma per procedere si attendevano le querele che sarebbero state fatte ieri.

La dinamica ricostruita in base alle immagini e alle testimonianze. Un uomo, sul momento definito ’tifoso’, ma sembra fosse in realtà poco lucido – avrebbe offeso e sputato ai combattenti dei Delfini. Quindi ha scavalcato il parapetto colpendo con un pugno un elemento gialloblu che è finito in ospedale, per fortuna non ha ferite gravi.

A quel punto vanno in scena quei 40 secondi di scontro che sono stati poi visti da tutti i pisani e non solo. Una parte della squadra del Litorale ha respinto l’aggressore anche con i targoni, ma quest’ultimo è tornato di nuovo alla carica.

Quindi è stato fermato con l’intervento anche di figuranti, passanti e spettatori. Le forze dell’ordine presenti, sia carabinieri che polizia di Stato, sono arrivate subito. E l’uomo è stato soccorso dai sanitari della Misericordia con qualche difficoltà.

Un episodio che ha macchiato il momento del Gioco finito con la vittoria dei Delfini e di Mezzogiorno, ma che - la sensazione - sarebbe potuto accadere in qualsiasi momento e che sembra poco avere a che fare con la sfida storica cittadina e i suoi valori.

Ora quel momento potrebbe essere valutato anche in sede legale.

