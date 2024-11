"Benvenuti in Atelier": il fine settimana per conoscere l'artigianato della moda

Pisa, 1 novembre 2024 - CNA Federmoda torna con "Benvenuti in Atelier", la manifestazione diffusa nata per narrare al grande pubblico il saper fare artigiano nella moda. Sarà il fine settimana del 8 e 10 novembre quello dedicato dagli artigiani della moda di CNA all'apertura dei laboratori per trasmettere l'essenza del made in Italy a coloro che vorranno cogliere l'opportunità di conoscere i percorsi che portano alla realizzazione di produzioni di qualità. Un centinaio di laboratori sparsi lungo la penisola apriranno le loro porte per realizzare workshop, incontri con esperti, performance, visite guidate, aperitivi tematici e tante altre attività per illustrare al grande pubblico la qualità, la creatività, la bellezza, ed il saper fare che stanno alla base del successo del made in Italy. E anche a Pisa doppio appuntamento per chi vorrà conoscere da vicino le qualità dell’artigianato e delle piccole imprese che operano nella moda e di quei protagonisti, che con grande impegno e poco clamore mantengono alto, nel mondo, il valore e l’immagine dell’eccellenza italiana. Atelier, dunque, aperti a Pisa e Pontasserchio grazie alla Maestra Artigiana Laura De Cesare e a Simona Betti, fondatrice della scuola di moda e sartoria S’arte. Il laboratorio di tessitura di Laura De Cesare (via Montanelli, 81 Pisa) sarà aperto venerdì 8 novembre dalle 15 alle 18.30 e racconterà ai partecipanti i nuovi progetti, le creazioni e i corsi in programma per il 2025. Il giorno successivo, sabato 9 novembre, ci sarà “Tessi la tua poesia”, laboratorio di tessitura creativa per poi continuare, dalle 15 alle 18, con “racconti di fili e tessuti” svelando i segreti e il fascino del telaio a mano. Porte aperte in Atelier anche domenica 10 novembre quando, dalle 10 alle 13, ci sarà un altro workshop di tessitura creativa che replicherà, dalle 15 alle 18, con “il tessuto è come la musica”. Info e prenotazioni al numero 328.3554303. Durante il weekend Simona Betti terrà invece aperta la sua scuola di Moda (via Vittorio Veneto, 41 Pontasserchio) con orario venerdì 8 novembre dalle 16.00 alle 19.00 e sabato 9 novembre dalle 9.30 alle 12.30, momenti durante i quali si svolgeranno workshop per gli iscritti che andranno a realizzare il cartamodello di una gonna a tubino su misura. [email protected] o 328.3164384 “La moda italiana è ad alta vocazione artigianale, oltre al 60% delle imprese che in Italia operano nel settore sono imprese artigiane. Ma anche i nostri borghi, i nostri territori rappresentano un percorso immersivo nell’eccellenza del made in Italy – dichiara con una nota CNA Pisa -. Ecco che come associazione di categoria facciamo e faremo tutto quanto è in nostro potere per sostenere, preservare e promuovere quel sistema di imprese che sta alle origini del nostro sistema moda, un modello che trae origine dal forte radicamento territoriale esprimendone vigore, estro inventivo, inestimabile maestria e tradizioni. Siamo orgogliosi, come CNA Pisa, di sostenere i laboratori artigiani di Laura De Cesare e Simona Betti e, ancora di più, nel sapere che i loro atelier saranno aperti il prossimo weekend per dimostrare a tutti il patrimonio inestimabile dell’Italia che è dato dal coniugare creatività e saper fare”.