Battaglia dei docenti-precari: "No, non siamo soddisfatti"

Anche Luigi Sofia, consigliere comunale di Sinistra Unita a Pisa, ma soprattutto docente precario ha partecipato con una delegazione all’incontro con Ministero dell’Istruzione a Roma, che si è tenuto giovedì. "Non siamo assolutamente soddisfatti – ha detto Sofia –, delle risposte che ci hanno dato durante l’incontro che si è tenuto tra le delegazioni dentro il Ministero. Non ci accontentiamo delle risposte generiche sul presunto dialogo con la commissione europea che andrebbe avanti". La protesta dei docenti precari continua. Tra i temi più contestati e che ha tenuto banco in questi mesi emerge il bando di un nuovo concorso, nonostante il numero significativo di idonei in attesa di stabilizzazione a seguito delle precedenti procedure concorsuali. "Abbiamo bisogno di garanzie – ha aggiunto il docente Sofia –, e per questo dobbiamo andare avanti, tutti insieme. Abbiamo chiesto di aggiornare il tavolo alla prima occasione perché siamo stanchi di risposte generiche e silenzi insopportabili. Vogliamo le scadenze, le modalità e le tempistiche per risolvere la nostra assurda e distopica situazione". I docenti idonei del concorso Pnrr del 2023 infatti con una lettera al Ministero chiedono innanzitutto la pubblicazione delle graduatorie, con lo scorrimento fino all’esaurimento e ritengono ingiusto ripetere il concorso.

EMDP