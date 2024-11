Asili nido e scuole. Accoglienti e green con 13 milioni di euro

Il Piano per gli asili nido con fondi Pnrr sfiora i 7 milioni di euro, ai quali ne vanno aggiunti altri 6 per la nuova scuola "Pisano" di Marina di Pisa. In entrambi i casi i lavori sono già iniziati ovunque. Nel dettaglio, si sta concludendo il recupero funzionale del nido del Cep e del nido Betti a Don Bosco con incremento di 5 unità per ciascun asilo. Si concluderanno invece entro marzo 2026 i lavori per il nido "Toniolo" a Porta a Lucca (demolito e ricostruito e incremento di 7 unità), il San Biagio a Cisanello (demolito e ricostruito con incremento di 7 unità) e il nido ai Passi (demolito e ricostruito con un incremento di 7 unità). Sono invece partiti a settembre i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola media "Niccolò Pisano", che ha ottenuto il finanziamento dal bando "Costruzione di nuove scuole".

Il nuovo edificio verrà costruito, assicura il Comune, "secondo un progetto innovativo e aperto al territorio: sarà una struttura sicura e accogliente, in cui i bambini avranno ampi spazi all’interno e all’esterno, pensata per accogliere i bisogni di socialità e stimolare creatività e processi di apprendimento". Con l’utilizzo del legno, di ampie vetrature che connettono i vari ambienti, di terrazze, spazi all’aperto, laboratori, biblioteca e anche di una torretta per l’osservazione del mare, la scuola rappresenterà, una parte stessa del percorso formativo. L’edificio ospiterà fino a 9 classi per un totale di 225 alunni. La superficie complessiva dell’edificio sarà di 2350 metri quadrati. Fine lavori prevista entro marzo 2026. Vale la pena di ricordare in questo contesto anche gli interventi di efficientamento energetico che il Comune ha fatto per complessivi 1,1 milioni di euro e che riguardano numerosi edifici pubblici comprese anche le strutture scolastiche. Si tratta di adeguamenti impiantistici o di lavori sugli infissi sostanzialmente di piccola entità ma che, ha concluso il vicesindaco Raffaele Latrofa, "avranno ricadute significative in termini di risparmi in bolletta, benefici concreti di cui potranno godere anche le famiglie che abitano negli alloggi pubblici che hanno ottenuto in questo ambito la stessa importante attenzione da parte dell’amministrazione comunale".