Arrestato dopo il furto al supermercato

Un 52enne è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa per tentato furto aggravato all’interno di un supermercato, in via Cisanello. È accaduto sabato, intorno alle 17.30. L’uomo è stato sorpreso dal personale di sicurezza mentre cercava di impossessarsi di merce esposta. A seguito della pronta segnalazione sono arrivati i carabinieri: l’uomo è stato bloccato poco dopo aver prelevato gli articoli dagli scaffali. Si trattava di due cuffie bluetooth e due bottiglie di vino, per un valore complessivo di circa 133 euro. La refurtiva è stata restituita al supermercato. L’uomo è stato arrestato. Il pm di turno che coordina le indagini ha convalidato l’arresto, senza la disposizione di misure cautelari.