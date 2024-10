Alberto Grandi e Daniele Soffiati ospiti del festival Le parole contano a Vicopisano

Vicopisano 18 ottobre 2024- Alberto Grandi e Daniele Soffiati nuovi ospiti del festival Le parole contano, al Teatro di Vicopisano, domenica 20 ottobre alle 18:30. Ingresso libero e gratuito. Grandi, professore di Storia dell’alimentazione e presidente del corso di laurea in “Economia e management” all’Università di Parma, e Soffiati, autore di libri dedicati al cinema e alla tv, sono gli autori di DOI - Denominazione di Origine Inventata, un podcast che unendo storia dell'alimentazione, antropologia, politica e tanto altro, li ha fatti conoscere al grande pubblico, garantendo loro un successo enorme. Domenica parleranno di felicità sostenibile, leitmotiv del festival (organizzato dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con The Thing Promozione Eventi), dal punto di vista dell'alimentazione e di tutto ciò che ad essa è connesso.

La carbonara è una ricetta americana, i tortellini bolognesi avevano il ripieno di pollo, il pomodoro di Pachino è stato creato in Israele. E ancora, fino alla metà del secolo scorso la maggior parte degli italiani non conosceva la pizza e in Sicilia il consumo di riso era pari a zero, con buona pace della disputa tra arancini e arancine. Insomma: i nostri prodotti tipici sono buonissimi, ma la loro storia è una bugia, raccontata più o meno a partire dagli anni ‘70. La ricerca storica quasi sempre smentisce le origini arcaiche delle nostre specialità culinarie, facendoci scoprire che molte ricette cui attribuiamo radici antichissime...sono in realtà invenzioni recenti. Con “DOI – Denominazione di origine inventata” Grandi e Soffiati, ci aiuteranno a separare la verità dalle narrazioni pubblicitarie, ripercorrendo la vera storia della cucina italiana. Per informazioni: [email protected] e www.comune.vicopisano.pi.it