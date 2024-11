Al mare o in città con il libro. Il giorno di "Ti presento Pisa"

Al mare, in città o nell’entroterra. Molti i lettori che hanno apprezzato l’iniziativa de La Nazione: regalare ai propri lettori il libro edito da Pacini Editore "Ti presento Pisa" scritto dalla giornalista Antonia Casini e dalla professoressa Donatella Puliga con le illustrazioni di Sara Franci. Non solo i bambini ma anche gli adulti hanno apprezzato la guida coloratissima e ricca di aneddoti sulla storia del nostro territorio.

Un volume di 110 pagine che narra le vicende di personaggi più conosciuti come Galileo Galilei e Kinzica, ma anche di quelli meno noti ma anche hanno fatto la storia pisana e non solo. Come la prima laureata all’ateneo pisano, Cornelia Fabri di Ravenna, o il frate che per tradizione è considerato l’inventore degli occhiali da vista. Curiosità, filastrocche e ricette molti veloci da consultare e gli angoli più nascosti ma stupendi di una città e della sua provincia tutte da scoprire.