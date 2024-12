Accendi il talento. Formazione al via

Duecento giovani potranno partecipare gratuitamente a percorsi formativi per inserirsi, specializzarsi o reintegrarsi nel mondo del lavoro. È l’opportunità di "Accendi il tuo talento", progetto le cui iscrizioni sono aperte e che partirà dal 26 gennaio 2025, dedicata a giovani tra i 18 e i 35 anni residenti a Pisa, San Giuliano, Cascina, Vecchiano, Vicopisano e Calci, che non studiano e non lavorano. Grazie a percorsi di formazione, azioni professionalizzanti, corsi motivazionali e tutoraggio, il progetto - finanziato dalla Regione che ha vinto un bando da 300mila euro - vuole facilitare l’ingresso di diplomati e laureati nel mercato del lavoro, attraverso l’acquisizione di nuove competenze per le transizioni digitale e verde. Per questo è stata creata un’associazione temporanea di imprese con capofila l’agenzia formativa Aforisma e comprende Comune di Pisa, Industria Servizi Formazione, Polo Navacchio spa, Cna Servizi, gruppo Paim, cooperativa Arnera e Aipd. "Un’opportunità – spiega l’assessore Gabriella Porcaro - per riattivare energie sopite e aiutare le imprese che hanno difficoltà nel reperirmento di personale specializzato". "L’iniziativa - spiega Grazia Ambrosino, presidente di Aforisma - vuol contrastare la povertà educativa che porta molti giovani a perdere fiducia in loro stessi, a trovarsi senza stimoli, senza lavoro e non inseriti in percorsi di formazione. Possiamo riaccendere i loro talenti, riattivare il loro interesse nella crescita personale e professionale e dare l’occasione di acquisire competenze". I percorsi formativi prevedono da 2 a 4 corsi a testa tra azioni formative professionalizzanti, azioni non formali, corsi motivazionali e tutoraggio. Iscrizioni su www.aforismatoscana.net, al 050 2201288, mail a [email protected].