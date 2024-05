Commissione Antimafia: "Antonio Mazzeo non candidabile alle europee"

Pisa, 28 maggio 2024 - Antonio Mazzeo risultava "non candidabile alle elezioni europee per violazione del codice di autoregolamentazione sottoscritto dai partiti". È quanto ha constatato la Commissione antimafia guidata da Chiara Colosimo che ha individuato sette impresentabili italiani, per lo più per via di procedimenti giudiziari in corso, tra questi ci sarebbe anche il presidente del consiglio regionale della Toscana. Tra i nomi individuati dall'organo: Angelo D'Agostino (FI), Marco Falcone (FI), Alberico Gambino (FdI), Filomena Greco (Stati Uniti d'Europa), Luigi Grillo (FI), Antonio Mazzeo (Pd), Giuseppe Milazzo (FdI).

In violazione del codice di autoregolamentazione risulta anche, ha sottolineato Colosimo, "la candidatura di Antonio Mazzeo, candidato per la lista Partito Democratico nella circoscrizione Italia centrale". Nei suoi confronti, ha spiegato, "in data 5 settembre 2022, risulta emesso dal gup presso il Tribunale di Roma il decreto che dispone il giudizio per il reato di cui agli articoli 216, 219, 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta) e la prossima udienza dibattimentale innanzi alla II sezione penale del Tribunale di Roma è fissata al 4 luglio 2024".