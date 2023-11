Mai far adontare Matteo Renzi Mai, assolutamente mai, far adontare Matteo Renzi. L’ex presidente del Consiglio in una settimana ha infilzato due ex compagni di viaggio. Uno è Carlo Calenda, al quale ha in sostanza sfilato il gruppo parlamentare al Senato, l’altro è Dario Nardella, suo successore a sindaco di Firenze.