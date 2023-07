Le fesserie di Macron sui videogiochi Di solito per aprire il dibattito sui videogiochi che “fanno male” si aspetta la cronaca nera, chessò un tizio che si butta da un palazzo pensando di essere Ezio Auditore o un criminale che spara all’impazzata e che, guarda caso, è pure un giocatore di Call Of Duty. Stavolta lo “spunto”, diciamo così, lo danno le rivolte in Francia, per le quali Emmanuel Macron ha già trovato il colpevole, seppur parziale beninteso: “Si ha l’impressione che alcuni di loro stiano vivendo per strada i videogiochi che li hanno intossicati”.