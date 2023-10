Il caso Cecina Ma che cosa succede a Cecina, dove il sindaco Samuele Lippi (che a luglio fu trovato dai Carabinieri in possesso di una dose di cocaina) è appena rientrato in servizio? Le Pecore Elettriche ne parlano con il vicesegretario del Pd di Cecina, Alessandro Bechini. Il Pd è pronto a far dimettere il sindaco, ecco come e perché.