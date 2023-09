Gli addii al Pd e i malesseri riformisti L’addio di Beppe Fioroni al Pd fu salutato con il “ciaone” di Mattia Santori, ex Sardina in Chief. “Per un Fioroni che se ne va penso che avremo 100 nuovi entranti”. Poi fu il turno di Andrea Marcucci, ex capogruppo del Pd al Senato, ed Enrico Borghi. Tutti verso altri lidi lib-dem. La scorsa settimana, in Liguria, 31 esponenti del Pd hanno lasciato il partito di Elly Schlein e sono entrati in Azione.