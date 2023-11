Atreju, Schlein e il dialogo che serve Non so se sia catalogabile sotto l’etichetta di “giallo” quello che è accaduto ieri fra Elly Schlein e Giorgia Meloni, anche se in realtà mi pare che di mistero ce ne sia ben poco. Comunque, a dicembre si terrà la nuova edizione di Atreju, la festa nazionale di Fratelli d’Italia e a metà giornata, ieri, è scoppiato un caso politico - un piccolo caso, diciamo un casino - sulla presenza della segretaria del Pd.