Trofreo Sagra del Bombolone, le foto della corsa

Larciano (Pistoia), 30 maggio 2025 – Si è svolta con grande partecipazione la 33ª edizione della manifestazione podistica "Sagra del Bombolone", organizzata in collaborazione con l’Atletica Colonna ASD di Larciano. L’evento, inserito all’interno della tradizionale festa promossa dal Circolo ARCI Colonna nel parco Berlinguer, ha saputo unire sport e gastronomia in un connubio vincente. Protagonisti indiscussi della serata il bombolone alla crema e la ciambellina fritta, simboli golosi di una manifestazione che, sotto l’egida della Uisp, ha segnato una delle prime gare podistiche competitive serali nella provincia di Pistoia.

Qui LA FOTOGALLERY di Regalami un sorriso

L’affluenza è stata notevole, in controtendenza rispetto alla media delle recenti manifestazioni podistiche: probabilmente anche grazie alla possibilità, per atleti e accompagnatori, di fermarsi a fine gara per gustare le specialità proposte dalla sagra. Il servizio fotografico è stato curato dall’ETS “Regalami un sorriso”, a testimonianza di un evento dove la corsa si è intrecciata con convivialità e solidarietà.