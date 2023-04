Trofeo Banca Centro Toscana Umbria, le foto e i vincitori

Montecatini, 23 aprile 2023 – Successo per il fiorentino Saverio Messina (Atletica Castello Firenze) con il tempo finale di 51’32’’ nell’edizione numero trentuno del “Trofeo Banca Centro Toscana Umbria” sulla distanza di km 14,500, per i competitivi dove venivano assegnati anche il trofeo Simone Grazzini e Luigi Urgo e organizzata dalla società Atletica Montecatini e al via si sono presentati in 300 circa .

L’atleta fiorentino precede di 2’51’’ Andrea Gesi (S.D.C.) e di 3’50’’ il bolognese Fabio Corradini (Gruppo Sportivo Gabbi Bologna), quarto classificato, Daniele Lunardi (Atletica Porcari) e quinto si classifica Alessandro Stefanini (G.M.Antraccoli Lucca). Nei veterani uomini il successo è andato al rappresentante dell’ Atletica Vinci Andrea Alberti che conclude la gara in 52’34’’ ,classificandosi al secondo posto assoluto, il secondo posto e per ,Giorgio Davini (Gruppo Podistico Alpi Apuane) e al terzo termina Claudio Casalini (Podistica Il Ponte Scandicci).

Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico) si aggiudica la categoria veterani argento uomini ,concludendo la propria fatica nel tempo di1h01’17’’, seconda piazza per Luca Stefanini (G.M. Antraccoli Lucca) e gradino più basso per Aurelio Sisi (Individuale).

Il garfagnino,Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) ottiene il primo posto nella categoria veterani oro uomini con il tempo finale di 1h09’20’’, secondo classificato Stefano Balestri (Atletica Vinci) e terzo Sergio Gelli (Silvano Fedi Pistoia). Trionfo per la montecatinese Cristina Mariani nelle donne assolute che difende però i colori giallorossi dell’Atletica Vinci e termina la gara in 1h02’05’’. Seguono nell’ordine la compagna di società Maruska Deiana ,Caterina Bambi (Run….dagi), Chiara Maria Milli (Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli) e Alessandra Pinna (La Galla).

Ancora un atleta dell’Atletica Vinci sul podio più alto nella categoria donne veterane dove ad aggiudicarsi la gara è stata Damiana Lupi che termina la gara in 1h05’05’’, seconda si classifica Lucia Donati (La Stanca Valenzatico) e terza Loredana Migliorati (Run….dagi). Ancora un successo per la rappresentante della Montecatini Marathon, Eva Grunwald che si aggiudica la categoria donne veterane argento in 1h08’12’’, il secondo podio va a Patrizia Franchi (Gp Cai Pistoia) e terza classificata , Patrizia Fera (Montecatini Marathon).

Comunicato a cura di Giancarlo Ignudi