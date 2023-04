Terza prova regionale Pescia sale sul podio

Al poligono di Siena ha avuto luogo, la terza prova regionale con le armi ad aria compressa e la prima prova regionale con le armi a fuoco, valevoli sia per il campionato Italiano delle sezioni che per i campionati nazionali individuali delle categorie Giovanissimi, Allievi, Ragazzi, Juniores, Seniores, Donne e Master.

Dalle 14 sezione di Tiro a Segno toscane sono confluiti al poligono di Siena circa 450 tiratori, i quali hanno fatto registrare oltre 600 prestazioni. Una nota di merito alla gestione dell’evento attivata dal team senese.

Come di consueto la parte del leone l’ha fatta il Tsn Lucca. I suoi atleti hanno ottenuto 40 medaglie, di cui 18 d’oro con le eccellenti performance della famiglia Pizzi: tre da Elena in carabina, due in P10 Allievi del fratello Marco e addirittura sei dal babbo Nicola, il quale ha vinto in tutte le specialità di pistola. Le altre medaglie d’oro arrivano dal giovanissimo Giorgio Palla, dal bis di Luisa Berti e quello di Alessio Gabrielli, dai singoli di Elena Landi e Giovanni Favilla. Le prestazioni lucchesi si chiudono con altre 14 medaglie d’argento e 8 di bronzo.

In seconda posizione per numero di medaglie troviamo l’attivissima sezione di Carrara con 32; 15 sono d’oro, vinte una buona parte dai fratelli Arrighi: cinque da Luca e quattro da Alessio, più il bis di Filippo Paolini e di Sonia Ravenna e i singoli di Lucrezia Vigna e Elena Orsini. Carrara chiude con altre 12 medaglie d’argento e 5 di bronzo.

Molto bene il Tsn Pescia, sul gradino più basso del podio con un totale di 25 affermazioni. Fra quelle d’oro, due sono state vinte dall’allievo Fabio Incerpi con record personale, due da Alessandra Caramelli, due da Gino Perondi, le singole invece sono di proprietà di un’ottima Emma Martelli alla sua prima gara a fuoco e dei bravi Tommaso Sonnoli, Gabriele Corvino, Cristiano Tomei e Alessandro Pintore. Sei quelle d’argento vinte dai fratelli Emma e Daniele Vannoni, da Valentina Foscarini, Jana Calamari, Tommaso Sonnoli e Gabriele Corvino, mentre quelle di bronzo le hanno ottenute Emma Vannoni, Alessio Tomei, Emma Martelli, Moreno Cesaretti, Alessandro Pintore, Daniele Vannoni, Alessandra Caramelli e Ivan Matteini alla sua prima gara di Bm.

Pistoia conquista sei argenti ottenuti da Vincenzo Pasqualino, Alessandro Michelini, Alessandro Romiti, Chiara Gianni e il bis di Ciro Folchinni; il bronzo è andato ad Alessandro Michelini, Ciro Folchinni e al bis di Luigi Folchinni. Il prossimo impegno per i tiratori toscani sarà al poligono di Pietrasanta a fine maggio.