Podismo, torna il Trofeo ai Centocampi

Larciano, 17 aprile 2025 – Torna il Trofeo ai Centocampi: sfida sui sentieri del passato sabato 19 aprile torna l’atteso appuntamento con il Trofeo ai Centocampi, una competizione che propone un doppio impegno per gli appassionati della corsa: una gara competitiva di 11 km e, per i più temerari, una sfida di resistenza sulla distanza delle 6 ore. La partenza è fissata alle ore 10 dalla località Centocampi, nel comune di Larciano (PT), nei pressi delle piscine intercomunali. Il tracciato si snoda su strade bianche completamente chiuse al traffico, offrendo un contesto naturale ideale per una corsa che affonda le sue radici nella tradizione. L’organizzazione è curata dalla ASD Let’s Go e dalla Podistica TAU, con il patrocinio del CSI – Centro Sportivo Italiano. L’evento intende riportare alla luce il fascino e lo spirito della celebre “Staffetta Centocampi”, che ha caratterizzato gli anni 2011, riproponendo gli stessi suggestivi percorsi tra sentieri e natura. Il servizio fotografico sarà curato, come di consueto, dalla ETS Regalami un Sorriso.