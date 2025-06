Podismo, il Trofeo Raoul Bellandi alla 15esima edizione

Montecatini, 11 giugno 2025 – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico toscano: il Trofeo Raoul Bellandi, giunto alla sua 15ª edizione. L’evento, organizzato dall’Atletica Montecatini in collaborazione con il Comune e il Comitato UISP di Pistoia, si svolgerà domenica 15 giugno con partenza e arrivo nell’area adiacente allo stadio comunale. La gara competitiva, sulla classica distanza di 12 km, offrirà un percorso affascinante che si snoda tra i colli che circondano Montecatini, regalando scorci panoramici e tratti tecnici in un continuo saliscendi. Parallelamente, è prevista una passeggiata non competitiva su un tracciato più urbano, ideale per chi desidera godersi con calma le bellezze della città termale. Come da tradizione, l’accoglienza sarà uno dei punti di forza della manifestazione: all’arrivo, gli atleti troveranno un ricco ristoro, con l’immancabile cocomero fresco a rinfrescare il finale di gara. Il servizio fotografico sarà curato dalla ETS Regalami un sorriso, da anni impegnata nel raccontare lo sport con immagini che parlano al cuore, sostenendo nel contempo progetti solidali.