Montecatini Trasferta tosta con la Cuoiopelli

Dopo quello di Coppa Italia, il Ponte Buggianese esordisce in casa anche in campionato, affrontando tra le mura amiche il Camaiore. Il match di Coppa giocato al "Pertini" questo mercoledì contro il Valdinievole Montecatini, non è stato uno dei migliori disputato dai biancorossi in questo primo scorcio di stagione. E’ vero che in campo erano andate tante riserve, e che la Coppa Italia non sia uno degli obiettivi principali della stagione del Ponte Buggianese. Ma purtroppo si è vista contro i termali una squadra anonima e priva di carattere. Una lontana parente di quella che aveva fatto bene sia al "Mariotti" nel match d’andata di Coppa, che sul campo del Fucecchio nella prima gara di campionato giocata sette giorni fa.

Quindi contro i blu-amaranto bisogna cercare di dare i giusti segnali, anche perché il Camaiore è stato costruito per fare un campionato di vertice, e la vittoria di misura che ha conquistato contro lo Zenith Prato domenica scorsa, dice tanto su quanto sia vero. Chiamato in causa per presentare la gara in programma oggi pomeriggio alle ore 15, il biancorosso Gianni Sensi si è fatto sfuggire queste considerazioni: "Andiamo ad affrontare il Camaiore, una delle candidate alla vittoria finale. Le importanti operazioni di calcio-mercato, effettuate dalla loro dirigenza in estate, dà conferma su quanto detto prima. Noi dobbiamo avere subito una reazione, dopo la sconfitta subita in Coppa Italia, che ha portato anche alla nostra eliminazione. Ci aspettiamo la giusta reazione dei nostri ragazzi, e che facciano una bella partita. Un po’ come sono riusciti a fare a Fucecchio, e come loro sono capaci di fare. Si spera quindi che riescano a centrare, e a portare a casa un risultato positivo".

Simone Lo Iacono