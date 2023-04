Mancini batte Pontedera ed entra nella serie C Gold

Con tre giornate ancora da giocare, la Gioielleria Mancini Shoemakers Monsummano batte (86-75, parziali 23-19, 50-35, 67-51) lo Juve Pontedera e strappa il pass per la Serie C Gold.

Sono Verdiani e Soriani ad aprire la sfida, rispondono loro Minteh e Marco Redini. I vantaggi si alternano, poi due bombe di Samuele Doveri e Ndiaye danno il +7 ai pisani. Vettori e Verdiani riportano i ciabattini a contatto, poi è Tesi a ritrovare il vantaggio bluamaranto. In avvio della seconda frazione è Lepori il protagonista, con una tripla e un assist per Giusti.

La Gioielleria Mancini spinge, con Chiti e Tesi: Monsummano è una macchina, vola a +19 (45-26), gli ospiti riescono solo a rosicchia qualche punto arrivando al riposo sul 50-35. Al rientro in campo, nuovo strappo monsummanese, con Navicelli, Verdiani e Soriani; un time out di coach Martelloni non basta per cambiare il trend della partita. Minteh e Samuele Doveri provano a rispondere, ma Lepori e Bellini allungano ancora; nel quarto conclusivo Pontedera tenta la carta pressing, Bellini reagisce con due triple, poi 5 punti di Meucci ed Enrico Redini riportano gli ospiti a -10.

Monsummano in questa fase soffre, contro un’avversaria molto carica e determinata. Samuele Doveri riporta i suoi a -6, la replica monsummanese arriva con Verdiani; Davide Doveri trova l’azione da 3 punti, Navicelli dalla lunetta difende il vantaggio ciabattino, 82-75 a 1’ dal termine. Ed è ancora lui, nell’ultimo giro di lancette, a mettere un 4 su 4 dalla linea del tiro libero, dando il via alla festa.

"Questi sono i risultati di una squadra di persone che nella pallacanestro vedono solo passione ma che per raggiungere i propri obiettivi diventano dei veri e propri professionisti – dice a caldo coach Matteoni – e quando dico squadra parlo di giocatori, staff ma anche società. Ad ognuno è sempre stato chiesto il massimo e ognuno ha sempre risposto dando qualcosa di più. È un percorso che è partito anni fa, da lontano e anche se sembra incredibile non deve sorprenderci il fatto che i risultati siano arrivati così presto. È tutto merito di queste persone, che oggi da me si meritano i migliori complimenti e ringraziamenti. Grazie di cuore a questa famiglia".

"Abbiamo raggiunto un traguardo importante, il massimo campionato regionale era impensabile solo fino a pochi anni fa – aggiunge il presidente Gabrielli – ma vivendo giornalmente le dinamiche della squadra non ho mai dubitato che questo risultato sarebbe arrivato, sin dalla costruzione della squadra per l’attuale stagione. Davide Matteoni e il suo staff hanno fatto l’ennesimo capolavoro. Adesso ci sarà da rimboccarsi le maniche per affrontare la prossima stagione che ripartirà indubbiamente dalla conferma di Davide e del suo staff. E’ stata una stagione difficile, lontano dalla nostra casa per metà campionato, ma nonostante tutto, le difficoltà non ci hanno abbattuto, anzi ci hanno unito ancora di più". Contro Pontedera hanno giocato Calderaro 5, Navicelli 11, Chiti 7, Tesi 15, Bellini 9, Soriani 7, Vettori 10, Giusti 4, Verdiani 12 e Lepori 6.

E.C.