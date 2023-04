Il Montecatini si prepara a stagione d’Eccellenza

Valdinievole Montecatini, ritorno al futuro. Tornare a far parte dell’ elite del calcio dilettantistico per la società biancoceleste è un po’ come tornare si fasti delle scorse stagioni dove si era brillantemente meritata un posto tra le più blasonate società calcistiche. Il torneo di Eccellenza è un traguardo che i più si aspettavano e dopo un duello durato tutta la stagione la squadra ha riconquistato un posto tra le big. E’ dunque bastata una stagione in purgatorio per far tornare a gioire la tifoseria che ora si aspetta di confermare le tracce della stagione appena conclusa. La società ha confermato in blocco lo staff dirigenziale con Piero Nannini presidente e Sergio De Gregorio vice, direttore amministrativo Alessandro Romani, Salvatore Pirrone segretario, addetto al marketing Andrea Testi e Alberto Scarsi addetto alle comunicazioni. Anche lo staff tecnico è lo stesso con Simone Mariotti direttore sportivo e tecnico, mister Leonardo Tocchini guiderà la prima squadra anche in Eccellenza come il suo secondo sarà Andrea Besson, il preparatore dei portieri Stefano Martinucci, preparatore atletico Samuele Lensi, massaggiatore Roberto Corrente, match analist Renzo Frateschi, match avversari Filippo Serges. "Stiamo preparando la nuova rosa – dice il ds Mariotti – dovrà essere super competitiva perché vogliamo stare nella parte sinistra della classifica".

Stefano Incerpi