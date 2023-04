Disabili, nuova pedana di accesso Il Tsn ringrazia il sindaco Giurlani

Gli interventi sulla viabilità a Veneri coordinati dal sindaco Giurlani e svolti dall’impresa Edile Cinelli ha consentiro di portare a termine la costruzione della pedana per l’accesso dei tiratori diversamente abili al poligono del tiro a segno. Tutte le sezioni Tsn toscane e in particolare Arezzo, che ha alcuni tiratori paralimpici, si sono complimentate per la nuova e indispensabile pedana alla struttura indoor. Il consiglio direttivo del Tsn Pescia ha scritto una lettera di ringraziamento al Comune per aver rivalutato l’attivissimo poligono che si dimostra vera fucina di campioni.