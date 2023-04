Delfino e Pieve, sabato decisivo

Vincere per continuare a sognare. Sabato decisivo per Pallavolo Delfino Pescia e Montebianco Volley Pieve a Nievole. La squadra pesciatina, allenata da Alessandro Bigicchi, va a caccia del successo per giocarsi la bella della prima fase-playoff sabato prossimo; il gruppo pievarino vuole chiudere positivamente il discorso-playout. Dopo aver perso di misura, 3-2, nel senese, il Delfino ospiterà questa sera, a partire dalle 21 alla palestra comunale di Alberghi di Pescia, il Giotti Victoria Volley. Vincendo, approderà allo spareggio di sabato 29 aprile, che si terrà nuovamente a Siena. "Dovrei avere tutta la rosa-giocatrici a disposizione – fa sapere Bigicchi –. Come al solito, i problemi sono durante la settimana, poi al sabato le cose dovrebbero migliorare, potendo schierare tutte le atlete. A Siena sono state due ore e mezza di battaglia, con le mie giocatrici che hanno dato il massimo. Ora giocheremo gara-2: la rivale è tosta: squadra alta, ostica, contro cui devi esprimerti sempre al top, specialmente su battuta e nei cambi di ritmo di gioco sull’attacco. Ma penso che abbiamo la possibilità di dire la nostra". Viste le polemiche di gara-1, con primo e secondo arbitro protagonisti di un paio di errori gravi, la speranza è che parli soltanto il campo. La Pieve maschile, intanto, ha la possibilità di chiudere il discorso-salvezza: dopo aver espugnato 3-1 il terreno di gioco del Firenze Ovest, cercherà l’affermazione questo pomeriggio, a partire dalle 17.30 alla palestra Salutati di Montecatini Terme, sempre contro la compagine gigliata. Intanto la Pieve a Nievole femminile, salva al termine della stagione regolare del campionato di serie C, si è imposta 3-1 (28-30, 26-24, 25-23, 25-19) sul Volley Aglianese, nella prima giornata d’andata del quadrangolare all’italiana con Euroripoli e Chianti. Buona prova da parte di entrambe le formazioni.

Gianluca Barni