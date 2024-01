Correre correttamente, i consigli del professor Massini

Montecatini Terme, 21 gennaio 2024 – Le suggestive note del tango, ed il ballo magistralmente eseguito dalla scuola di ballo di Pistoia, hanno dato il via alla conferenza tecnica guidata dal Professore Fulvio Massini. L'evento, organizzato con precisione dalla Asd Montecatini Marathon, si è svolto nella solenne cornice della sala consiliare del Comune di Montecatini.

Massini ha approfondito la tecnica di corsa, evidenziando i principali errori e i problemi legati alla postura, fornendo preziosi consigli su come correggerli per ottenere un'andatura più efficace. La sua esposizione è stata arricchita da prove pratiche coinvolgenti, che hanno divertito e interessato l'intero pubblico presente. Antonietta Schettino, presidente della Asd Montecatini Marathon, ha sottolineato che questa iniziativa rappresenta il preludio alla maratonina in programma per la mattina successiva, con partenza prevista alle 9.30 dagli spazi antistanti le terme Il Tettuccio.

L'evento è stato imperdibile per gli appassionati e un'opportunità unica per migliorare le proprie competenze tecniche nell'ambito della corsa.