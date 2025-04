A Montecatini il 22° trofeo Grazzini e il 33° trofeo Vival Banca

Montecatini Terme, 21 aprile 2025 – Appuntamento imperdibile per gli appassionati della corsa: domenica 27 aprile torna a Montecatini Terme uno degli eventi podistici più attesi della stagione primaverile, il 22° Trofeo Grazzini e il 33° Trofeo Vival Banca, organizzati con cura e passione dall’Atletica Montecatini 1982. La manifestazione propone una gara competitiva di 14 km su un tracciato suggestivo che condurrà gli atleti dallo Stadio Comunale fino allo splendido borgo di Montecatini Alto, offrendo scorci paesaggistici di rara bellezza e un percorso stimolante anche dal punto di vista tecnico. Per i camminatori sono previste due distanze alternative, 8 km e 3,5 km, adatte a tutti coloro che vogliono vivere l’esperienza in modo più rilassato. La partenza è fissata per le ore 9.00, e come da tradizione si attende una partecipazione consistente, con oltre 200 podisti attesi ai nastri di partenza, a conferma del forte legame tra questa manifestazione e il territorio. L’evento si svolge con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Montecatini Terme, in collaborazione con l’Azienda di Promozione Turistica e sotto la supervisione dei giudici UISP di Pistoia. Il servizio fotografico ufficiale sarà affidato alla sensibilità e alla competenza della ETS Regalami un sorriso, da sempre vicina al mondo della corsa con il suo impegno solidale.