Torna la ’Festa del donatore’ della Fratres

Si rinnova anche quest’anno la tradizionale Festa del Donatore della Fratres di Pieve a Nievole. L’appuntamento è per domenica 5 maggio con un programma che resta invariato rispetto alle edizioni precedenti e che vede alle 10.30 il corteo che parte dalla sede della Misericordia per arrivare al monumento ai donatori intorno alle 11 la commemorazione alle 11,30 e poi la messa alla parrocchia di Pieve e a seguire, pranzo sociale al Lagoverde a Serravalle. "In provincia di Pistoia il gruppo Fratres di Pieve a Nievole – ha detto il presidente dei donatori Fratres Salvatore Parrillo – è il secondo come numero di donazioni. Al momento possiamo contare su 400 donatori e 750 donazioni con una media di 2 all’anno. Negli ultimi anni sono calate un pochino parallelamente al numero dei donatori disponibili, flessione causata in parte dalla pandemia e in parte per l’anzianità dei soci, tuttavia ma ultimamente il gruppo di Pieve si è rinnovato con una trentina di nuovi giovani iscritti e aspettiamo a braccia aperte nuovi donatori. Il nostro scopo infatti è sensibilizzare le persone sul tema della donazione di sangue".

Anche per questa edizione della festa, sarò consegnato un opuscolo sul gruppo Fratres. "Per venire a donare basta solo riempire una scheda, che si trova anche nell’ultima pagina del giornalino che distribuiamo. Una volta riempita la scheda la persona interessata a donare verrà chiamata prima per fare le analisi e se vanno bene si concorda un appuntamento. Le sedi dove è possibile fare il prelievo e la donazione sono al Poliambulatorio di Monsummano in via Pineta oppure all’ospedale di Pescia".

Arianna Fisicaro