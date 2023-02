Se il latino diventa multimediale Del Carlo, un docente del futuro

di Giovanna La Porta La Vadinievole docet l’eccellenza. David Del Carlo insegna latino e materie letterarie in una scuola superiore a Pescia. Del Carlo vanta un curriculum di studi specifici di psicologia e pedagogia che, a partire dal suo lavoro con i bambini, gli hanno permesso di affinare la sua didattica. Ed è conosciuto e ricercato in tutta Italia per la sua attività di formatore nelle nuove metodologie e tecnologie applicate alla didattica. In cosa consiste la formazione per la quale viene chiamato da tutta Italia? "Si tratta di corsi sulle metodologie innovative e sull’integrazione degli strumenti digitali nella didattica: è un settore che lo stesso Ministero promuove da decenni, attualmente attraverso il portale Scuola Futura e la rete di scuole-polo Future Labs, per cui ho curato diversi percorsi di formazione online prima, durante e dopo la pandemia. Da un paio d’anni propongo alle scuole la formula della ricerca-azione distribuita su duetre giorni: il pomeriggio svolgo il corso con i colleghi, la mattina li affianco in classe come tutor, in modo che possano mettere subito in pratica quanto appreso". Quali studi ha seguito? "Mi sono diplomato all’Istituto Magistrale e ho poi conseguito la laurea in Materie letterarie con una tesi sulle poesie...