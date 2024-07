Scivola nel dirupo. Escursionista in gravi condizioni

Paura ieri mattina sul Monte Cimone, a Sestola. Un anziano, impegnato in una escursione insieme alla moglie e ad una amica, per cause in corso di accertamento è precipitato per sessanta, settanta metri dal sentiero 449 che da Pian Cavallaro arriva alla vetta del Monte Cimone. Attivati dal 118, sono subito arrivati gli esperti del soccorso alpino terrestre insieme all’elicottero di Pavullo. Il grave incidente si è verificato ieri, intorno a mezzogiorno. Il ferito è stato individuato poco dopo e una volta raggiunto e stabilizzato dagli esperti e dai medici, è stato recuperato insieme alla squadra territoriale e portato al Maggiore di Bologna con l’elicottero in codice di massima gravità. Il ferito ha riportato infatti nella caduta diversi traumi: si tratta di un signore residente a Pescia di 80 anni ora ricoverato in condizioni critiche nel nosocomio modenese.

L’uomo si era recato sul Cimone ieri mattina, appunto, in compagnia della moglie e di un’amica. Sono state proprio le due donne a lanciare l’allarme dopo aver assistito alla drammatica scena. I tecnici del soccorso alpino sono poi intervenuti ieri intorno alle 14, sempre su segnalazione del 118 per soccorrere una signora che era rimasta ferita alla caviglia lungo il sentiero 435, in zona Taburri di Fanano. Anche in questo caso è arrivata sul posto la squadra territoriale del soccorso alpino, insieme all’elisoccorso di Pavullo. Sbarcato il verricello, con l’intervento del medico la donna è stata raggiunta e recuperata, per poi essere trasportata in condizioni non gravi all’ospedale di Pavullo. A restare ferita una donna di 69 anni di San Lazzaro che, una volta raggiunto l’ospedale, è stata presa in carico dai sanitari.