Rossetti ottiene il pass per le Olimpiadi

Gabriele Rossetti sarà al via anche alle ormai prossime Olimpiadi di Parigi. Quelli francesi saranno i suoi terzi Giochi dopo la medaglia d’oro conquistata a Rio de Janeiro nel 2016 e il decimo posto di Tokio. il pass per parigi è arrivato dopo la disputa del campionato Europeo di skeet che si è tenuto a Lonato, in provincia di Brescia. La qualificazione è arrivata in maniera un po’ particolare. Nel senso che l’Europeo di Rossetti non è stato certamente dei migliori. A questo proposito va detto che il tiratore di Ponte Buggianese nella prova continentale vanta cinque medaglia d’oro, due d’argento e due di bronzo. A Lonato invece non è è riuscito a entrare in finale. Con sei errori è finito addirittura al trentesimo posto nelle qualificazioni che si disputano su 125 piattelli. La qualificazione è arrivata perchè il risultato ottenuto ha comunque garantito a Rossetti il primo posto nel ranking mondiale. E nessuno riuscirà più a raggiungerlo fino al 9 giugno, quando si chiuderanno i giochi per le Olimpiadi. Ecco perchè Rossetti può adesso concentrarsi per il grande appuntamento a cinque cerchi. L’unico che poteva insidiarlo era il compagno di squadra Tammaro Cassandro che è riuscito a spaccare un piattello in più rispetto al campione olimpico. Il risultato di 120/125 non è stato comunque sufficiente all’azzurro per raggiungere la finale. Discorso quindi chiuso per il ranking. A titolo di cronaca va comunque ricordato che l’Italia di Rossetti ha portato a casa la medaglia d’argento a squadre.

Ora, come detto, nel mirino di Gabriele ci saranno le Olimpiadi di Parigi che si disputeranno al poligono di tiro di Châteauroux, cittadina frnacese che si trova sulla via Lemovicensis, itinerario che da Parigi conduce a Santiago di Compostela. Per il tiratore pontigiano questi Giochi avranno anche un sapore particolare. Gabriele ha infatti origini francesi. Suo padre Bruno, scomparso nel 2018, era nato infatti a Troyes, a 150 km dalla capitale francese e con i Blues aveva vinto tre titoli europei, prima di trasferirsi in Italia e aprire la scuola di tiro a volo all’impianto tra Montecatini Terme e Pieve a Nievole. Con la maglia azzurra Rossetti senior ha poi conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Barcellona.

Il primo a congratularsi con Rossetti per la qualificazione olimpica è stato il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi, che sulla sua pagina facebook ha postato una foto del tiratore con un eloquente: "Vai Gabriele!".

Nic. Gal.