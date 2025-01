Violenza senza fine, un’altra rissa alla stazione

Montecatini Terme, 20 gennaio 2025 – Chiazze di sangue dappertutto, come se fosse avvenuto un violento scontro tra più persone. Un orrendo spettacolo, ieri mattina, ha accolto i viaggiatori in partenza e in arrivo alla stazione ferroviaria Montecatini Centro, in piazza Gramsci. Il primo pensiero della gente è corso subito ai segni di qualche terribile scontro. Le chiazze di sangue in vista lasciavano ben pochi dubbi. I carabinieri della Compagnia di Montecatini, sabato notte, intorno alle 23, sono intervenuti in piazza Gramsci, davanti alla stazione ferroviaria, a causa di una violenta rissa scoppiata tra una decina di nordafricani. All’arrivo dei militari, nella zona non c’era più nessuno. Evidentemente, qualcuno dei contendenti, ferito a causa delle botte prese, ha cercato un momentaneo riparo nella stazione di Montecatini Centro.

Il fatto è avvenuto a poche ore di distanza dall’aggressione subita da un’anziana di circa 80 anni, con piazza del Popolo, a pochi metri di distanza, da una donna straniera di 23 anni, affetta da problemi psichici. La vittima è stata colpita alla schiena con il manico di un coltello da cucina, dopo essere stata pedinata per un po’ , senza la benché minima ragione. La ragazza, subito presa dalla polizia di Stato, nei giorni scorsi, era stata arrestata per aver preso a calci un medico al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia. In seguito alla revoca degli arresti domiciliari, è tornata ad aggredire la gente.

Sempre in piazza del Popolo, alcuni giorni prima, un tunisino di circa 18 anni ha picchiato con violenza un coetaneo, procurandogli varie ferite. Il giovane, già conosciuto per le sue intemperanze e i comportamenti violenti, è stato arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento a beni dello Stato, e denunciato all’autorità giudiziaria anche per aver fornito false generalità agli operatori e aver violato il Daspo (divieto di accesso alle aree urbane) emesso dalla questura su proposta del commissariato lo scorso dicembre. Il tunisino, tra l’altro, ha commesso un numero impressionante di reato già quando non aveva ancora raggiunto la maggiore età. Aggressioni e fatti violenti tra piazza del Popolo e piazza Gramsci, durante la settimana appena conclusa, si sono ripetuti davvero troppe volte, creando disagio e paura a Montecatini.