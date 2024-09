Protagonista la famiglia Casillo: Manuele vince con Futura Trebi

L’ultimo convegno infrasettimanale della stagione 2024 ha registrato come sempre una buona affluenza di pubblico. In pista il programma tecnico della serata ha mantenuto alta l’attenzione già dalla prova di apertura che ha visto trionfare il favoritissimo Goldwin Cr per la connection Casillo–Di Nardo. A seguire altra vittoria in famiglia ma questa volta è toccato a Casillo Jr ovvero Manuele che da neo gentleman ha confermato un talento particolare in sulky alla sua Futura Trebi. Della serie "buon sangue non mente", dopo anni di lavoro lontano dai cavalli Manuele ha scoperto, ovviamente con l’aiuto di babbo Gennaro, il mondo dei cavalli e ne è talmente rimasto affascinato che ha voluto ottenere la licenza gentleman. È una partenza in grande stile con 29 corse disputate e ben 15 vittorie, sicuramente sono numeri non comuni che promettono grandi cose. Alla quarta invece si è finalmente tolto la qualifica di maiden vincendo a quattro anni la prima corsa in carriera Enjoy Key Col per la gioia di tutto il team Fiore. Per quanto riguarda invece la corsa allievi ad alzare le braccia al cielo è il promettente Marzio Rosati in coppia con l’inossidabile Tajari.

Domani sera in occasione dell’ultimo convegno in notturna la serata di corse sarà accompagnata dal concerto dal vivo di Gianmarco Carroccia, che si esibirà al Sesana con uno spettacolo interamente dedicato a Lucio Battisti e Mogol. I biglietti per assistere al concerto sono disponibili in prevendita all’Info-Point di piazza del Popolo a Montecatini al costo di 10 euro. Per chi invece vuole godersi soltanto lo spettacolo delle corse resta disponibile il tradizionale biglietto di ingresso a 5 euro.

Martina Nerli