Prima squadra solida, ma non solo: la Larcianese sorride

Con il successo per 2-0 sul Firenze Ovest conseguito nell’ultima giornata prima delle vacanze natalizie, la Larcianese ha chiuso un anno solare dal bilancio sportivo fortemente positivo. A partire dallo scorso mese di gennaio la squadra di Cerasa, dopo una partenza che non fu una delle migliori per i risultati conseguiti nella prima parte della stagione, riuscì a risalire la china, riuscendo quasi nell’impresa di conquistare i play off, sfuggiti per solo un punto di distacco all’ultima giornata. Nella nuova stagione di Promozione l’attuale quarta posizione in classifica testimonia il buon momento di forma della formazione viola, che vede premiato il meticoloso lavoro dello staff tecnico guidato dall’esperto Cerasa, tecnico apprezzato dall’ambiente viola, ma anche da fuori.

Il presidente Alessandro Dami ed il consiglio della Larcianese sono soddisfatti anche per l’andamento della formazione Juniores, che lo scorso anno è riuscita a mantenere la categoria regionale e nel campionato attuale sta disputando un buon torneo e al contempo valorizzando bene alcuni ragazzi in quota di prospettiva futura tra i grandi. Su quest’ultimo aspetto la società viola è molto sensibile, infatti negli ultimi anni è riuscita nell’intento di abbassare l’età media dei calciatori della propria prima squadra, e per il futuro prossimo sono in cantiere varie iniziative per sviluppare e migliorare l’attività giovanile.

La Larcianese è molto attenta anche alla gestione dell’impianto sportivo Idilio Cei, che avrà in concessione, come da bando comunale, fino al 2029. Nell’ultimo anno è stato riqualificato il campo sussidiario e il terreno di gioco del campo principale è senza dubbio un fiore all’occhiello, tra i migliori dell’intera provincia. Infine, la società viola rivolge un ringraziamento agli sponsor, ai dirigenti volontari ed a tutti i sostenitori: "È proprio grazie anche al loro prezioso contributo – si legge nel comunicato della Larcianese – se l’attività sportiva viene portata avanti nel migliore dei modi".

