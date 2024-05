Piano del commercio, sicurezza, eventi. I grandi temi su cui punta Fanucci

MONTECATINI

Piano del commercio, sicurezza, eventi e un nuovo modello di città sono i quattro temi intorno ai quali si svolgerà l’incontro pubblico di domani alle 21 al Gambrinus e dedicato a commercianti e albergatori. Protagonisti: il candidato sindaco Edoardo Fanucci e i principali animatori delle due liste a suo sostegno, oltre a "Fanucci sindaco", ovvero "Patto per la città" di Ettore Severi e Andrea Bonvicini, e "Insieme" da Massimo Brancoli. "La sicurezza – spiega la coalizione – è la condizione da riacquisire attraverso interventi di controllo sulle residenze, sugli immobili abbandonati, con un nuovo e potenziato sistema di illuminazione pubblica, un sistema di telecamere 24 ore su 24, la possibile istituzione di una commissione comunale per la sicurezza. Fondamentale per una città più viva e quindi anche più sicura è il fronte degli eventi e della cultura. Serve un piano per le iniziative di qualità: eventi sportivi e culturali, manifestazioni musicali, teatrali e televisive di fama". E ancora, nuovo disegno urbanistico: "I punti cardine saranno la salvaguardia della collina delle Panteraie da ogni possibile speculazione edilizia e la riqualificazione degli immobili abbandonati"