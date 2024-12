Margine Coperta 2024: il sindaco invia un dono simbolico alle famiglie colpite da lutti

A Margine Coperta nel 2024 è stato registrato un numero di decessi davvero significativo. Il sindaco Marzia Niccoli ha riflettuto sul dolore di tutti i suoi concittadini che in questi mesi hanno affrontato perdite importanti e ha deciso di inviare loro un dono simbolico in vista delle festività natalizie.

"Non è un fatto di età – commenta il primo cittadino – la scomparsa di qualcuno che si ama è sempre un evento terribile. Per questo ho pensato di inviare una candela bianca con un biglietto nelle case di tutte le famiglie che hanno perso qualcuno. Ci tengo a far sentire loro la mia vicinanza e il mio affetto".

Queste le parole del messaggio contenuto nella lettera inviata ai cittadini dal primo cittadino: "Con l’avvicinarsi delle festività, desidero donarvi questa candela, come segno di vicinanza nel ricordo della persona cara venuta a mancare, e che sia d’auspicio per aiutarvi a ritrovare nuova luce e speranza".