La T Tecnica Gema saluta Angelucci. Contratto risolto dopo un anno sfortunato

Dopo un’annata che definire travagliata è un eufemismo le strade di Simone Angelucci e de La T Tecnica Gema Montecatini si separano ufficialmente. Lo ha annunciato la società rossoblù con uno stringato comunicato apparso sulla propria pagina Facebook. L’ala classe 1998, figlio di Massimo, il quale dovrebbe rimanere nello staff tecnico come vice di coach Marco Del Re e allenatore delle giovanili, sognava certamente un altro tipo di annata e probabilmente avrebbe anche meritato una seconda chance nel roster dei leoni termali per la stagione a venire, la dirigenza montecatinese però ha optato per la risoluzione del contratto. A far pendere la bilancia dalla parte della rescissione sono stati i dubbi legati alla tenuta fisica del giocatore, ai box da settembre a febbraio per un infortunio al ginocchio dal quale il numero 6 non ha mai pienamente recuperato, nonostante il rientro in campo nel girone di ritorno. F. Pal.