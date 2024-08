La storica struttura restaurata. Il vecchio mercato dei fiori torna all’antico splendore

Dopo un importante e accurato restauro, torna finalmente all’uso della comunità cittadina il Vecchio Mercato dei Fiori di Pescia. L’intervento, che giunge dopo anni alla sua conclusione, è stato realizzato dal Comune di Pescia, proprietario dell’immobile, grazie ad un ingente, fondamentale contributo di Fondazione Caript.

Sabato prossimo, dalle ore 20, si terrà infatti l’inaugurazione della struttura, con una ’Notte in fiore’, questo il titolo della serata, organizzata dall’Amministrazione con la collaborazione dell’associazione culturale MaMò & Claarte: una serata di esibizioni artistiche, installazioni floreali e musica che segneranno il nuovo inizio delle attività del Mercato dei Fiori.

La struttura torna quindi all’antico splendore. L’edificio sarà riconsegnato ai cittadini quale spazio ricreativo e polifunzionale. Inaugurato nel 1951, su progetto degli architetti Giuseppe Gori, Leonardo Ricci e Leonardo Savioli, è caratterizzato da una sottile volta in laterizio armato, aperta alle estremità; sui lati lunghi si staccano dalla volta cinque arcate minori, in modo che lo spazio coperto, grazie alla luce che entra comunque dalla mattina alla sera, risulti luminoso in ogni ora del giorno. Oltre ad ospitare migliaia di operatori e visitatori, negli anni, l’edificio ha goduto dell’interesse della critica e ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, che ne hanno fatto una delle strutture architettoniche di questa tipologia tra le più famose nel mondo.

"Questo è un momento di grande soddisfazione – afferma il sindaco di Pescia, Riccardo Franchi – perché la città riacquista in pieno una parte importante del proprio patrimonio. Stiamo a questo punto valutando l’utilizzo futuro dell’edificio, che sarà comunque uno spazio vivo a disposizione della cittadinanza, soprattutto dei più giovani. Lo spazio – continua il sindaco – assumerà la fisionomia di grande piazza coperta che potrà accogliere attività di vario genere, un luogo cruciale per la socialità, la cultura e l’economia di questa città. Voglio per questo ringraziare la Fondazione Caript – conclude il primo cittadino – che manifesta nei confronti della nostra città una sensibilità e un’attenzione costanti, che negli anni non sono venute mai meno, così come ringrazio progettisti e maestranze, con un particolare plauso all’Ufficio Tecnico Comunale che ha seguito ogni fase del lavoro".

"Con questo importante intervento di recupero – dichiara il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – restituiamo alla comunità pesciatina uno spazio che fa parte della sua identità storica, sociale e culturale, una struttura considerata tra i casi più interessanti dell’architettura del Novecento. A Pescia oggi è presente un luogo bello e qualificato, dedicato alla socialità, dove potere realizzare iniziative per i cittadini e in chiave di promozione turistica. Il Mercato dei fiori ha tutte le potenzialità per rispondere a questi obiettivi e sono sicuro che la comunità pesciatina - istituzioni e società civile - saprà valorizzarlo a meglio. L’impegno della Fondazione, come sta avvenendo per altri importanti progetti che riguardano la Valdinievole, è stato e continuerà a essere nella prospettiva di migliorare la qualità di vita dei cittadini e di contribuire allo sviluppo dei territori".