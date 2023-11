La lezione di don Milani. Evento al museo casa Giusti

Appuntamento con don Milani e la sua storia, per il giorno della festa della Toscana, il 30 novembre alle 16.30, al museo nazionale di casa Giusti a Monsummano. "A cento anni dalla nascita, il pensiero e l’opera di don Milani sono ancora attuali – fanno sapere dalla casa natale del poeta satirico risorgimentale – la libertà viene dal sapere e ogni cittadino ha il diritto di istruirsi. Una formazione che includa tutti e non scarti nessuno. Nella giornata della celebrazione del 30 novembre, Festa della Toscana, la lezione di don Milani si pone ancora come asse portante per l’educazione alla libertà per cittadini consapevoli". Il nonno paterno di Giuseppe Giusti, che fece edificare la residenza di famiglia a Monsummano, era ministro e consigliere del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana quando il 30 Novembre del 1786 fu firmata la riforma che rese la Toscana il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte e la pratica della tortura. Il 30 novembre prossimo i professori don Andrea Bigalli e Riccardo Saccenti saranno ospiti del convegno per parlare dell’attualità di don Milani.

AF