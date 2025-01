La Larcianese ha fame. Monsummano avvisato

Appuntamento domani (ore 14.30) nel girone A di Promozione con la diciottesima giornata. Il big match è quello che vede protagonista la Larcianese, impegnata in casa in un altro derby della Valdinievole, questa volta contro l’Intercomunale Monsummano. Per questa partita mister Maurizio Cerasa non potrà contare sullo squalificato Marianelli, da valutare le condizioni fisiche del difensore Bagni e del centrocampista Salerno, assenti anche domenica scorsa a Pietrasanta. Prima in viola per la punta Ba. Ex di turno l’attaccante del Monsummano Guarisa, che è stato giocatore per quattro stagioni della Larcianese ed anche il capitano nella scorsa. Nella Larcianese militano invece il laterale Antonelli ed il giovane difensore classe 2005 Andreozzi che aveva iniziato questo campionato proprio a Monsummano. Sarà Giornata Viola, quindi per l’accesso al campo non saranno valide tessere ed abbonamenti.

Turno casalingo anche per il Lampo Meridien: avversario il Firenze Ovest. Durante la settimana il Lampo Meridien ha ingaggiato la punta Lorenzo Biagioni, proveniente dalla Larcianese. Quasi sicuramente farà il suo esordio. Potrebbe giocare il trio offensivo composto da Bitep, Pirone e appunro Biagioni. Non saranno presenti Benassi per squalifica, per infortunio Tirabasso, Dingozi e Notarelli.

Dopo il pari con l’Intercomunale, il Valdinievole Montecatini affronta in casa la Lunigiana Pontremolese. Nello spogliatoio biancoceleste si respira aria buona anche se la partenza di Ba verso Larciano può pesare nel reparto avanzato, di certo i rimpiazzi Rossi Pagnini e Minardi possono essere buone pedine per la scacchiera di mister Fabbri.

A caccia della vittoria c’è sicuramente anche il Casalguidi che affronta il San Marco Avenza. Lo scorso 10 novembre il team allenato da mister Benesperi festeggiava l’ultimo successo in campionato, conquistato contro la Lunigiana Pontremolese. Da quel 2-0 sono passate sette gare, dalle quali sono arrivati solo 4 punti.

Stefano IncerpiMassimo Mancini